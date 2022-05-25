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    • Yaşam
    • 25.05.2022 09:23
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    • 25.05.2022 09:23
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    Bursa'da trafikte "sinyal" kavgası! Birbirlerine girdiler

    Bursa'da trafikte seyreden iki sürücü arasında sinyal verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Sürücülerin birbirlerine saldırmaya başladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bursa’da trafikte sinyal kavgası! Birbirlerine girdiler

    Bursa'da 2 sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sürücüler sakinleştirilmeye çalışılırken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

    Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 2 sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yolun en sol şeridinde durduran sürücüler, birbirlerine saldırmaya başladı. Kavgayı gören diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da trafikte "sinyal" kavgası! Birbirlerine girdiler
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