Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom maden ocağında göçük yaşandı! 1 işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 40 yaşındaki işçi Ali Rıza Kut hayatını kaybetti.
Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde, dün saat 21.20 sıralarında göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine madene acil sağlık, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri maden çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de göçük altında kaldığı belirlenen işçi Ali Rıza Kut'u Kurtarma çalışması başlattı.