Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom maden ocağında göçük yaşandı! 1 işçi hayatını kaybetti





Kut, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Madende meydana gelen göçük sırasında 16 işçinin de yara almadan kendi imkanlarıyla madenden çıktığı öğrenildi. Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi'nde yaşayan ve Devekonağı mevkiindeki madende 5 yıldır çalıştığı öğrenilen Kut'un cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.