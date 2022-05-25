Diş hekimi Şeyma Biran'ı bıçaklayarak öldüren Ziya E.'den pes dedirten savunma

"YARDIMDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Şüpheli A.A. ise, Ziya E.'nin cinayet işlediğinden haberi olmadığını öne sürerek, "Bana kavga ettiğini söyledi. Bira içtik, üzerindeki kanlı tişörtü annesinin görmesini istemediği için çöpe attı. Bıçağın da ben de kalmasını istedi. Ben dükkandaki çöpleri attığım sırada elindeki çantayı da vererek çöpe atmamı istedi. Ben de attım. Kesinlikle suç delilini yok etme veya başka bir türlü yardımda bulunmam söz konusu değildir" dedi.