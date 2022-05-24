Sevgilisi intihar ettiğini iddia etti polis cesedin pozisyonundan öldürüldüğünü ortaya çıkardı





EKİPLER TESPİT ETTİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 2 gün önce tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D., cinayeti itiraf ederek, "O an evde 4 kişiydik, Adem Sükuti ve Mehmet arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Adem, tüfekle Mehmet'in başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Akhançer ile de olaya intihar süsü verdik. Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer markete gitti ve bir süre sonra da onları aradım ve Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söyledim" dedi.