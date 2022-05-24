Yılda 15 gün görülüyor! Herkes görmek için kilometrelerce yol yürüyor

Ters laleleri fotoğraflayan doğaseverlerden Melek Yıldız, "Temiz bir hava güzel bir doğa içerisindeyiz. Ters lalelere zarar vermemek için olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Grup sorumluları da bu konuda uyarıları yapıyor. Güzel bir doğası var. Çevremizi korumaya çalışıyoruz. Herkesin de çevresini korumasını istiyoruz" dedi.