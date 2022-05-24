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    • Yaşam
    • 24.05.2022 13:02
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    • 24.05.2022 13:15
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    Yılda 15 gün görülüyor! Herkes görmek için kilometrelerce yol yürüyor

    Dağlık alanlarda yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle birlikte kendini göstermeye başladı. Yılda sadece 15 gün görülen laleler için çevre illerden turlar Tunceli'ye turlar düzenlendi.

    Yılda 15 gün görülüyor! Herkes kilometrelerce yürüyor

    Tunceli'de dağlarda açan endemik ters laleler için turlar düzenleniyor. Turlara, kentin yanı sıra civar kentlerden de katılım oluyor. Tunceli'de baharın gelişiyle beraber dağlarda ters laleler çiçek açtı. Koruma altında bulunan ters laleler için kulüpler tarafından turlar düzenleniyor.

    Tunceli Dağcılık Kulübü (TUDAK) tarafından merkeze bağlı Ağdat köyünde bulunan ters laleler için tur düzenlenirken tura çok sayıda vatandaş katıldı. Köy yakınlarına kısa süreli mola veren katılımcılar yaklaşık 45 dakika süren yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu alana ulaştı.

    Ters laleleri fotoğraflayan doğaseverlerden Melek Yıldız, "Temiz bir hava güzel bir doğa içerisindeyiz. Ters lalelere zarar vermemek için olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Grup sorumluları da bu konuda uyarıları yapıyor. Güzel bir doğası var. Çevremizi korumaya çalışıyoruz. Herkesin de çevresini korumasını istiyoruz" dedi.



        Geziye Kocaeli'den katılan İlyas Doğan isimli katılımcı ise "Bu güzellikleri herkesin görmesi gerekiyor. Tabi doğamızı temiz tutmamız gerekiyor. Çöplerimizi değil sevgimizi bırakalım. Bu doğaya sahip çıkalım" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Yılda 15 gün görülüyor! Herkes görmek için kilometrelerce yol yürüyor
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