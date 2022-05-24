2 işçinin yaralandığı kaza kamerada! Buhar kazanı işte böyle patlamış... Yer: Kocaeli





Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin bölgeden kaçışması yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN