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    • Yaşam
    • 24.05.2022 10:37
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    • 24.05.2022 10:37
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    Fenerbahçeli Rambo Okan'dan ilginç savunma: "Bir daha bayrağı kesersem Galatasaraylı olayım"

    Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan kulüp bayrağını 3'üncü denemesinde keserek amacına ulaşan fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüpheli Rambo, kendisini "Bir daha yaparsam Galatasaraylı olayım, pişmanım" şeklinde savundu. Hakimlik ise şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı.

    Bir daha bayrağı kesersem Galatasaraylı olayım

    2021-2022 sezonu süper lig şampiyonu olan Trabzonspor, tüm ülkede şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İstanbul'da da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu heyecanla kutlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Trabzonspor bayrağı asıldı.

    Fanatik Fenerbahçeli olarak tanınan Okan Güler (Rambo Okan) 2 kez köprüdeki bayrağı kesmeyi denediği için gözaltına alınmasının ardından 11 Mayıs günü 3. deneyişinde bayrağı kesti.

    3. DENEMESİNDE AMACINA ULAŞTI
    Trabzon bayrağını köprüden indirme girişimlerinin ardından yakayı ele vererek polis tarafından yakalanan Fenerbahçe'nin fanatik ismi Rambo Okan akıllanmadı. Trabzonspor Hukukçular Derneği, 3. denemesinde amacına ulaşarak köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen Rambo Okan hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Dernek savcılığa verdiği dilekçede Rambo Okan'ın Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ülke çapında nefret havası oluşturmaya çalıştığını ve üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet verdiğini belirterek Okan Güler'den şikayetçi oldu.

        KÖPRÜDEKİ BAYRAĞI GÖRÜNCE DELİYE DÖNMÜŞ
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rambo lakaplı Okan Güler, adliyeye gelerek ifade verdi. Savcılıktan adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Rambo, savunmasında, fanatik Fenerbahçeli olduğunu, amigo olarak Trabzonsporluların köprüye bayrak astığını görünce deliye döndüğünü ve bir anlık sinirle bayrağı kestiğini söyledi.

        "BİR DAHA YAPARSAM GALATASARLI OLAYIM"
        Savunmasının devamında geçimini kendisine verilen harçlıklardan sağladığını ifade veden Okan Güler, "Ben bıçağı kendime tersine çevirerek tutmuştum. Kendimi veya başkasını öldürme niyetim yoktu. Bir daha köprüye çıkarsam başka takımın bayrağını kesmeyeceğim. Kesersem Galatasaraylı olayım. Ben evli değilim ama Fenerbahçe ile evliyim" şeklinde konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, sorgusun ardından Hakimlik, Rambo Okan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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