Fenerbahçeli Rambo Okan'dan ilginç savunma: "Bir daha bayrağı kesersem Galatasaraylı olayım"

2021-2022 sezonu süper lig şampiyonu olan Trabzonspor, tüm ülkede şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İstanbul'da da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu heyecanla kutlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Trabzonspor bayrağı asıldı.
Fanatik Fenerbahçeli olarak tanınan Okan Güler (Rambo Okan) 2 kez köprüdeki bayrağı kesmeyi denediği için gözaltına alınmasının ardından 11 Mayıs günü 3. deneyişinde bayrağı kesti.
3. DENEMESİNDE AMACINA ULAŞTI
Trabzon bayrağını köprüden indirme girişimlerinin ardından yakayı ele vererek polis tarafından yakalanan Fenerbahçe'nin fanatik ismi Rambo Okan akıllanmadı. Trabzonspor Hukukçular Derneği, 3. denemesinde amacına ulaşarak köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen Rambo Okan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dernek savcılığa verdiği dilekçede Rambo Okan'ın Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ülke çapında nefret havası oluşturmaya çalıştığını ve üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet verdiğini belirterek Okan Güler'den şikayetçi oldu.