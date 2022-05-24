Fenerbahçeli Rambo Okan'dan ilginç savunma: "Bir daha bayrağı kesersem Galatasaraylı olayım"

"BİR DAHA YAPARSAM GALATASARLI OLAYIM"

Savunmasının devamında geçimini kendisine verilen harçlıklardan sağladığını ifade veden Okan Güler, "Ben bıçağı kendime tersine çevirerek tutmuştum. Kendimi veya başkasını öldürme niyetim yoktu. Bir daha köprüye çıkarsam başka takımın bayrağını kesmeyeceğim. Kesersem Galatasaraylı olayım. Ben evli değilim ama Fenerbahçe ile evliyim" şeklinde konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, sorgusun ardından Hakimlik, Rambo Okan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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