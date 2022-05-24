Diş hekimi Şeyma Biran Kadıköy'de cinayete kurban gitti! Hiç tanımadığı hastası öldürüp kaçmış





Şüphelinin psikolojik sorunları olan ve ilk defa gelmiş bir hastası olduğu öne sürülürken çalışmalar devam ediyor. Olayı neden gerçekleştirdiğine dair bir şey söylemeyen Z.E. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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