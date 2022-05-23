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    Evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalınan Avukat Şenay Geçkil dedektif gibi iz sürerek çalan kişiyi yakaladı

    Avukat Şenay Geçkil’in evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalındı. Geçkil, dedektif gibi iz sürerek çalan kişiyi yakaladı. Hırsız alt komşusu çıktı.

    Ceyhan Torlak
    Avukat değil dedektif!

    İzmir'de geçen yıl 29 Eyül'de avukat Şenay Geçkil'in evinden, 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalındı. Durumu polise bildiren Geçgil, kendisi de hırsızların izini sürmeye başladı. Ekipler, kapı ve pencerede zorlama olmadığını tespit edince, avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirleri mercek altına aldı. Bu misafirlerden, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S.Ç.'den (28) şüphelendi. Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaşan Geçgil, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi.



    KAMERADAN BULUNDU
    Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. 100 bin liralık pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. gözaltına alındı.
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    Haberler Yaşam Evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalınan Avukat Şenay Geçkil dedektif gibi iz sürerek çalan kişiyi yakaladı
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