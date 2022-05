Hatice-Yusuf Tekeli çiftinin yürekleri ısıtan hikayesi!

OK GÜZEL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ukrayna'dan getirdiği kimsesiz ve yetim çocuklar, Okçuluk Vakfı sayesinde geleneksel Türk sporuyla tanıştı. Ukraynalı çocuklar, Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti üyesi olduğu vakfın Antalya'da düzenlediği etkinlikte ok attı. Anastasiya Lizbonka, "Ok atmayı bilmiyordum. Filmlerde görmüştüm. Çok güzel ve heyecanlı bir spor" diyerek bu etkinliği çok sevdiğini anlattı.