Hatice-Yusuf Tekeli çiftinin yürekleri ısıtan hikayesi!

Antalya'da yaşayan Hatice-Yusuf Tekeli, 35 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan ikili, 2003'te 3 aylık Yiğit'i evlat edindi. Ancak 2.5 yaşına geldiğinde Yiğit'in hareketlerinde değişiklikler fark eden aile, hastaneye gitti. Yapılan incelemede, Yiğit'in epilepsi ve otizmli olduğunu öğrendi. Çevredekilerin ve ailelerinin 'Yiğit'i geri verin' teklifini reddeden aile, göz bebekleri için her yolu denedi. Baba Tekeli, "Eşimle karar aldık. Öldükten sonra tüm mal varlığımızı bağışlayarak iyi bir kuruma yerleştirilmesini istiyoruz" dedi. Anne Tekeli ise şunları söyledi: Ötelendik, dışlandık, istenilmedik. Ama iyi ki Yiğit bizim evladımız olmuş. Onu çok seviyorum.