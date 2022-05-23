Hatice-Yusuf Tekeli çiftinin yürekleri ısıtan hikayesi!

Antalya'da yaşayan Hatice-Yusuf Tekeli, 35 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan ikili, 2003'te 3 aylık Yiğit'i evlat edindi. Ancak 2.5 yaşına geldiğinde Yiğit'in hareketlerinde değişiklikler fark eden aile, hastaneye gitti. Yapılan incelemede, Yiğit'in epilepsi ve otizmli olduğunu öğrendi. Çevredekilerin ve ailelerinin 'Yiğit'i geri verin' teklifini reddeden aile, göz bebekleri için her yolu denedi. Baba Tekeli, "Eşimle karar aldık. Öldükten sonra tüm mal varlığımızı bağışlayarak iyi bir kuruma yerleştirilmesini istiyoruz" dedi. Anne Tekeli ise şunları söyledi: Ötelendik, dışlandık, istenilmedik. Ama iyi ki Yiğit bizim evladımız olmuş. Onu çok seviyorum.
BİR DÜNYA ALARM
Yaklaşık 2 yıldır COVİD- 19'la sarsılan dünyayı bu kez de maymun çiçeği virüsü korkusu sardı! Geçmişte sadece Afrika'da görülen virüs, bu kez Avrupa'da ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, önceki gün acil toplantı kararı aldı. Virüsün, cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğu açıkladı. Maymun virüsü, İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de ortaya çıktı. Belçika, karantina kararı aldı.
MURATINA ERDİ!
Konya'da Semih Uzun, çocukluğundan itibaren Murat 124 model araca hayrandı. 15 yıl boyunca biriktirdiği parayla 1975 model Murat 124 otomobili aldı. İki yıl önce aldığı aracı Almanya ve İtalya'dan topladığı parçalarla restore etmeyi başardı. Çalınmasından endişe ettiği otomobili, 280 bin liraya satışa çıkardı. "Aracın modeline takılmayalım. Benim için sıfır arabadan değerli" ifadesini kullandı.