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    Hatice-Yusuf Tekeli çiftinin yürekleri ısıtan hikayesi!

    Hatice-Yusuf Tekeli yıllarca çocuk sahibi olamadı. Evlatlık aldıkları Yiğit’in otizmli olduğu anlaşıldı. Ailelerinin tepkisine rağmen gözbebeklerini bağrına bastı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Göz bebeği

    Antalya'da yaşayan Hatice-Yusuf Tekeli, 35 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan ikili, 2003'te 3 aylık Yiğit'i evlat edindi. Ancak 2.5 yaşına geldiğinde Yiğit'in hareketlerinde değişiklikler fark eden aile, hastaneye gitti. Yapılan incelemede, Yiğit'in epilepsi ve otizmli olduğunu öğrendi. Çevredekilerin ve ailelerinin 'Yiğit'i geri verin' teklifini reddeden aile, göz bebekleri için her yolu denedi. Baba Tekeli, "Eşimle karar aldık. Öldükten sonra tüm mal varlığımızı bağışlayarak iyi bir kuruma yerleştirilmesini istiyoruz" dedi. Anne Tekeli ise şunları söyledi: Ötelendik, dışlandık, istenilmedik. Ama iyi ki Yiğit bizim evladımız olmuş. Onu çok seviyorum.



    BİR DÜNYA ALARM
    Yaklaşık 2 yıldır COVİD- 19'la sarsılan dünyayı bu kez de maymun çiçeği virüsü korkusu sardı! Geçmişte sadece Afrika'da görülen virüs, bu kez Avrupa'da ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, önceki gün acil toplantı kararı aldı. Virüsün, cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğu açıkladı. Maymun virüsü, İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de ortaya çıktı. Belçika, karantina kararı aldı.



    MURATINA ERDİ!
    Konya'da Semih Uzun, çocukluğundan itibaren Murat 124 model araca hayrandı. 15 yıl boyunca biriktirdiği parayla 1975 model Murat 124 otomobili aldı. İki yıl önce aldığı aracı Almanya ve İtalya'dan topladığı parçalarla restore etmeyi başardı. Çalınmasından endişe ettiği otomobili, 280 bin liraya satışa çıkardı. "Aracın modeline takılmayalım. Benim için sıfır arabadan değerli" ifadesini kullandı.



        CANKURTARAN
        İzmir'de taksici Faruk Işık, sokakta bir kadını saçından sürükleyerek döven adamı görünce hemen harekete geçti. Karşısına dikildi. Bu sırada öfkeli adam, kadını bırakıp Işık'a saldırmak istedi. Ardından diğer esnaflar da araya girdi. Kadın kurtuldu, saldırgan izini kaybettirdi. Işık, "Araya girmeseydik kadını öldürecekti. Diğer esnaf da bana yardıma gelmeseydi, ben de ölebilirdim" dedi.



        KADER'SİZ LADY
        İstanbul Esenyurt'ta saplantılı sevgilisi Alparslan Çay tarafından sokak ortasında katledilen Kader Gökçe'nin (23) kedisi Lady, 3 yavru dünyaya getirdi. Lady ve yavruları, genç kadının öldürülmesiyle kaderine terk edildi. Patili aileyi, bir süre Gökçe'nin eski komşusu Güler Albaş sahiplendi. Ancak Albaş'ın da apartmandan taşınmasıyla Kader'in emanetine kimse kol kanat germedi!



        OK GÜZEL
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ukrayna'dan getirdiği kimsesiz ve yetim çocuklar, Okçuluk Vakfı sayesinde geleneksel Türk sporuyla tanıştı. Ukraynalı çocuklar, Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti üyesi olduğu vakfın Antalya'da düzenlediği etkinlikte ok attı. Anastasiya Lizbonka, "Ok atmayı bilmiyordum. Filmlerde görmüştüm. Çok güzel ve heyecanlı bir spor" diyerek bu etkinliği çok sevdiğini anlattı.



            UYKU FACİASI
            AK Parti "Gençlik Şöleni"nden dönen otobüs, sürücüsü uyuyunca şarampole devrildi. Üç öğrenci hayatını kaybetti. Ak Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün sürücüsü Hasan Akgül, Niğde'de uyuyunca araç şarampole devrildi. Kazada, üniversite öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayatını kaybetti. Sürücü Akgül'le birlikte 5'i ağır 42 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ölen öğrencilerin ailelerine "Başsağlığı" diledi.



            ENDİŞE VERİCİ!
            İstanbul Kadıköy'deki 6 katlı binanın birinci katında muayehanesi bulunan Diş Hekimi Şeyma Biran'dan (64) yakınları uzun süre haber alamadı. Ablası, kardeşi akşam eve gelmeyince endişelendi. Kliniği aradı ancak telefonu açan olmadı. Ofisin üst katında bir tanıdığını arayıp ablasına bakmasını istedi. Önceki gece 00.45 sıralarında ofise bakan kişi Biran'ı kanlar içinde gördü. Boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kadına yapılan otopside avuç içinde de derin bir kesiğe rastlandı. Katil ya da katillerine direnmeye çalıştığı değerlendirildi.



            REKOR ZEHİR
            Bursa Osmangazi'de teknik ve fiziki takip sonucu, belirledikleri depoya, dün sabah operasyon düzenledi. 13'ü yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. 50 milyon doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilo tütün, 5 milyon 778 bin filtre, 2 bin 485 rulo kağıt, 195 rulo sigara ağız kağıdı, 795 kilo tutkal, 103 palet karton, tanesi 1 milyon dolar değerinde olan yurt dışından getirilen 7 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
            Tuna ÇAM



                TAKSİTLİ ÖLÜME ONAMA
                Konya'da 2,5 yıl önce kamyonetiyle emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarparak ölümüne neden olan sürücü Mesut Öğütçü'ye (28) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 18 bin 200 TL para cezası verildi. Bu ceza da 24 eşit taksite bölündü. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Oğul Yasin Karaer ise "Artık yapacak bir şey kalmadı" dedi.
                Tolga YANIK



                C'ANA'VAR!
                Tekirdağ Çerkezköy'de psikolojik sorunları olan S.K. (25), eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada 6 yaşındaki işitme engelli kızı E.K.'yi bıçakladı. Talihsiz kız, hayatını kaybetti. Komşusuna giden S.K., çocuğunu öldürdüğünü anlattı. Gözaltına alınan katilin ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söyledi.



                MOTOSİKLET TERÖRÜ!
                Nevşehir'de Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaz'a (47) çarptı. Kazada sürücü ile Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Elif Yılmaz'ı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melih İ.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.



                    FİRARİ DAKMAN YAKALANDI
                    İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Son firari sanık Serkan Dakman, dün Esenyurt'ta yakalandı. Hakkında 'Kasten öldürmeye iştirak', 'Yaralamaya iştirak', 'Birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağır müebbet ve 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.



                    MAHRA DERNEĞİ
                    Antalya Serik'te Mahra Pelin Pınar (10), sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken bir kamyonun altında kalarak bacağından yaralandı. Pınar, 23 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, kızlarının ölümünün ardından 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu. Ankara merkezli dernekle çocuklara, engellilere, yaşlılara, dezavantajlı insanlara ve tüm topluma güvenli ve temiz sokaklar bırakmak amaçlanıyor.



                    GARİPTO!
                    İstanbul'da bir kripto para uygulaması üzerinden işlem yapan Eren Yıldırım ve Yusuf Balcı'nın hesapları bloke edildi. Gençler, toplam 200 bin liralarının buhar olduğunu iddia etti. Konuya ilişkin çok sayıda mağdurun olduğu öne sürülen olayda hesabına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" uyarısıyla karşılaştı. Gençler, büyük şok yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç haklarında bir suç duyurusu olmadığını belirlendi. Firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı. Çok sayıda mağdur olduğunu söyleyen gençler, 1 yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.



                        ÇAYDANLIK SİLAHTAN SAYILDI
                        Uşak Eşme'de Zeliha ve Rafet Gürsoy çifti, 4 yıl önce akşam yemeğinin ardından çay içerken birden bire tartışmaya başladı. Rafet Gürsoy, çaydanlığı eşine fırlattı. Zeliha Gürsoy, aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanınca hastaneye kaldırıldı. Yargıtay, çaydanlığı silah saydı. Rafet Gülsoy, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
                        Mevlüt HASGÜL



                        SAFİYE ŞİMDİ YANDI
                        Aydın'da Safiye Gökçe Yüce (42), kendisini 'ekonomistbroker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdı. 135 yılla tutuksuz yargılandı. Yüce'nin dolandırdığı komşusu U.T, mahkemeye itirazda bulundu. Tutuklu yargılanmasını talep etti. Mağdurlar ise davanın tek bir dosyada birleşmesini istedi.



                        EKRAN KARTI VURGUNU
                        İstanbul Şişli'de bir elektronik mağazasına giren hırsızlar, son zamanlarda kripto para madenciliğinde kullanılan ve piyasa değerinin 2.5 milyon lira olduğu belirtilen ekran kartlarını çaldı. Otomobillerine yükleyerek kaçtı. Hırsızların izini süren polis ekipleri, Kadıköy ve Ataşehir'deki baskınlarda Oktay K. (48), Barış Ö. (24) ve Metin T.'yi (43) gözaltına aldı. Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi.
                        Yunus Emre KAVAK



                            11 MİLYON DEVRETTİ
                            6 bilen çıkmayınca 11 milyon 457 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 836'şar lira, 4 bilenler 638'er lira, 3 bilenler 33'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                            547 BİN LİRA DEVRETTİ
                            5+1 bilen çıkmayınca 547 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 647'şer, 4+1 bilenler 627'şer, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 11'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 5'er lira alacak.

                            VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA
                            Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Covid-19 testi yapıldı. 905 yeni vaka tespit edildi. 5 hasta vefat etti ve bin 19 kişi iyileşti.

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                            Haberler Yaşam Hatice-Yusuf Tekeli çiftinin yürekleri ısıtan hikayesi!
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