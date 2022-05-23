Savaş yüzünden önce İtalya’ya ardından da Alanya’ya kaçarak yerleşen Ukraynalı baba evlatlarını katletti

Ukrayna'daki savaştan kaçıp çocukları ve eşiyle birlikte önce İtalya'ya geçen, 1.5 ay önce de Alanya'ya gelip bir apart eve yerleşen Ukraynalı eski milletvekili Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38), cinnet geçirdi. Kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) boğazlarını keserek katlettikten sonra eşi Yulla Navrotsky'i de öldürmek istedi. Ardından intihar notu bırakıp canına kıymak üzereyken ele geçirildi. Harkiv'de savaş öncesinde üniversitede ekonomi dersi veren katil babanın, savaş nedeniyle psikolojisinin bozulduğu, sinir ilacı kullandığı bildirildi. Katilin kendisine zarar vermemesi için, tek kişilik hücreye alındığı bildirildi. Çocukların vücutlarında çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

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