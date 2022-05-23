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    Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm tarafından dolandırılan işadamı Orhan Aytekin olayında şoke eden detay

    İşadamı Orhan Aytekin, Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm tarafından dolandırıldı. Tüm’ün suç makinası, yeğenin paravan olduğu ortaya çıktı...

    Kaba’dayı’!

    Ankara'da Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Oğuz Ata ve Dayısı Mehmet Tüm, işadamı Orhan Aytekin'i 400 bin lira dolandırdı. İkili, "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. Ata ve Tüm hakkında her geçen gün çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ata, mahkemede bilirkişi raporuyla sahteliği kanıtlanan senetleri kendisinin icraya verdiğini itiraf etmişti. Dayı Mehmet Tüm'ün ise daha önce sahte avukat kimliği ile insanları dolandırdığı belirlendi. Üstelik hüküm giydiği halde dosyası zaman aşımından düştüğü belirtildi. Düğümü adli tıp kurumu çözecek.



    SAHTE İMZA
    Krımınal Daire Başkanlığı'nda uzman Mehmet Kocadabak incelemesini tamamladı. Kocadabak, imzaların "Mehmet Tüm el ürünü" olduğu kanaatine vardığını belirtti.



    Mağdur avukatı Fatma Altındağ, "Aynı kişi rahmetli Orhan Aytekin'den önce de başkalarını dolandırmış. Hüküm giydiği halde zaman aşımından düşmüş. Kim koruyor bu insanları merak ediyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm tarafından dolandırılan işadamı Orhan Aytekin olayında şoke eden detay
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