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    • Yaşam
    • 23.05.2022 01:41
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    • 23.05.2022 01:41
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    İstanbul Fatih'te alçak provokasyon: Bir kişi hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtıp kaçtı

    İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz bir kişi Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi duvarında asılı olan hadis-i şerif kağıtlarını yırtıp kaçtı. Olaya şahit olan bir görgü tanığı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

    AA
    İstanbul Fatih’te alçak provokasyon

    Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

    Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.

    Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

    Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.

    Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

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    Haberler Yaşam İstanbul Fatih'te alçak provokasyon: Bir kişi hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtıp kaçtı
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