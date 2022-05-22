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    • Yaşam
    • 23.05.2022 00:24
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    • 23.05.2022 00:24
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    Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü

    Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

    Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü

    Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerini fırtına vurdu. Polis, fırtına nedeniyle şu ana kadar en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, çok sayıda kişinin ise yaralandığını ifade etti.

    Can kayıplarının çoğu rüzgar hızı saatte 132 kilometreye ulaşan fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle yaşanırken, her iki eyaletten de geçen Ottawa Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 51 yaşındaki bir kadının ise boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.



    YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
    Hydro One ve Hydro Quebec elektrik şirketleri tarafından yapılan açıklamada, her iki eyalette yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, elektrik dağıtımının eski haline dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonucu Ottowa bölgesinde 200 elektrik direğinin yıkıldığını belirtti.

    İKİ KASABADA OHAL İLAN EDİLDİ
    Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
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