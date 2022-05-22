Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü





YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Hydro One ve Hydro Quebec elektrik şirketleri tarafından yapılan açıklamada, her iki eyalette yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, elektrik dağıtımının eski haline dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonucu Ottowa bölgesinde 200 elektrik direğinin yıkıldığını belirtti.



İKİ KASABADA OHAL İLAN EDİLDİ

Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.