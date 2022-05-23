Adana merkezli 'sahte polis' operasyonu: Çok sayıda tutuklama var... Birbirlerini bile dolandırmışlar

Bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen zanlılar İsa B, Abdullah A, Ahmet Ç. ve Ahmet K'nin 600 bin lira ile Niğde'de yakalandığı öğrenildi.

Paranın 400 bin lirasını alarak diğer şebeke üyeleriyle paylaşmayıp Antalya'da eğlence mekanlarında harcadıkları öne sürülen şüphelilerden Hakan K'nin İstanbul'da Tuncay Ç'nin de Eskişehir'de yakalandığı bildirildi.