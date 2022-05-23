Adana merkezli 'sahte polis' operasyonu: Çok sayıda tutuklama var... Birbirlerini bile dolandırmışlar

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 22'si tutuklandı.
KENDİLERİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITIYORLAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak son 4 ayda farklı şehirlerde ikamet eden 19 kişiyi 6 milyon 175 bin lira dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 46 şüpheli yakalanarak Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
DOLANDIRICILAR BİRBİRİNİ DE DOLANDIRMIŞ
Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden Hasan A. ve Ali D'nin Konya'da yaşayan Şükran M'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttığı ve banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kişilere para aktarıldığı yalanını söyleyerek korkutup 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.