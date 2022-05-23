Sünnet sırasında cinsel organının tamamına yakını kesildi! 4 yaşındaki çocuğun sünneti kabusa döndü

Kahramanmaraş'ta yaşayan aile, geçtiğimiz eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. İddiaya göre ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A. E. K.'nin cinsel organı kesildi. Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş'ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı.
Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.
SÜNNETÇİ CİNSEL ORGANINI KESTİ, BÖLGEYE AĞIZ İÇİNDEN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ
Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.
"EVDE SAKIN YAPTIRMASINLAR, BEN YANDIM, ONLAR YANMASINLAR"
Şu an 5 yaşında olan A. E. K.'nin annesi N. K. yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, "Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Bizim çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, 'kesme' demiş adam kesmiş. Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. Acilen ameliyata aldılar, idrarını yapamadı, Kahramanmaraş'ta tekrar ameliyat oldu. Şu an oğlum iyi, Allah'a şükür sağlığına kavuştu ama kimse evde yapmasın diyorum. Çok pişman olduk. Hastane daha iyi personeli, doktorları var. Ailece üzüldük. Ben söylüyorum hele hele eve sünnetçi getirmek eskidenmiş o. Sakın, sakın, ben yandım, onlar yanmasınlar. Çocuğum doktordan, makastan korkuyor, etkilendi. Psikolojisi bozulmuş çocuğumun" şeklinde konuştu.