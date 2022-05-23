Sünnet sırasında cinsel organının tamamına yakını kesildi! 4 yaşındaki çocuğun sünneti kabusa döndü

Kahramanmaraş'ta yaşayan aile, geçtiğimiz eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. İddiaya göre ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A. E. K.'nin cinsel organı kesildi. Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş'ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı.

Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.