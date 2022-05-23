Yırtıcı kuş iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor





Kerkenezin ofislerine yuva yaptığını ifade eden iş yeri sorumlusu Ebru Yiğit, "Artık ofisimizde yırtıcı kuşumuz var. Kuş ofisin balkonuna 6 tane yumurta bırakmış. Kuşu rahatsız etmemek için perdeleri kapattık. Oraya hiç bir şekilde girmiyoruz. Burası 2 yıllık ofis, biz 1 yıldır kendisini görüyoruz. Sürekli gelip gidince, buraya yuva yaptığını gördük. Ben yırtıcı bir kuşun bir ofise yumurtladığını daha önce hiç duymadım" dedi.



İş yerinde çalışan Mehribar Aykan, "Biz yerel haber servisi yapıyoruz. Burada 7 kişi çalışıyoruz. Bir kişi daha eklendi. O da kerkenez kuşumuz. Sürekli buralarda uçunca araştırma yaptık, kuşun balkonumuza yumurtladığını gördük. Buraya yılanla ve fareyle geldiği oluyor. Avladığı hayvanları buraya yuvasına getiriyor" şeklinde konuştu.

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