Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'e ikinci dava açıldı (Yaşam haberleri)

Türkiye'de binlerce kişiyi kurduğu Thodex kripto para borsası aracılığı ile dolandıran Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçtı. Hakkında "Örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Bir soruşturma daha tamamlandı. Özer hakkında "vergi kaçırdığı" iddiasıyla da ikinci yakalama kararı çıkarıldı. Arzu KAYA

SON ADIM!

Konya'da Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Mustafa Adım (43), önceki akşam bir çorbacıya gitti. Gazino işletmecisi olan Adım, yemeğini yerken kendi işyerinde garson olan Yusuf Sivridağ'ın (36) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sivridağ ifadesinde, "Gazinoda tartıştık ve beni darp etti. Ben de onu takip ettim ve çorbacıya girince vurdum" dedi. Tolga YANIK

CANSUSTU!

İzmir'de M.A., boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi Nedime Geyikler'in evine geldi. Tartışma sırasında M.A. bıçağını çekti. Eşi Cansu'yu delik deşik etti. üç çocuk annesi, hayatını kaybetti.

UZUN HİKAYE!

İstanbul Beykoz'da Mesut Uzun kendisi gibi eşinden ayrılan Handan Uyaroğlu ile yaklaşık birlikte yaşadı. İkili arasında dün tartışma yaşandı. Uzun, Uyaroğlu'na kurşun yağdırdı. Ardından polisi aradı. "Yanlış yaptım" dedik ve bir kurşun da kendi kafasına sıktı.

ELDE VAR SKANDAL!

Türkiye, Diyarbakır'daki spor müsabakasında yaşanan skandalla sarsıldı. 19 Mayıs'ta Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri yapıldı. Antrenörü Orhan Baytekin, rakibine yenilen sporcu İrem Pala'yı maçın ardından tokatladı! Görevden alındı. İrem Pala, "Maçı kaybedince antrenörüme, 'Hocam bana bir tokat kendime geleyim' dedim. Olayda şiddet yok" ifadesini kullandı. Dün, İrem ve babası Murat Pala ile bir araya gelen Orhan Baytekin'in ise baldızını suçladı! "Rakibimiz olan baldızımdan şüpheleniyorum. Bu durumu basına servis etti. Başarımı kıskandılar. İrem, tokat atmamı istedi. Ben de attım. Bizler ailecek görüşürüz" savunması yaptı. Baba Murat Pala da "Bu bir kompo" diyerek antrenöre destek çıktı.

TARİHE KONDU

Kocaeli'de Roma döneminden kalan ve şehrin su ihtiyacını karşılayan İn Bayırı Sarnıcı, 1987'de Kocaeli Anıtlar Kurulu'nca koruma altına alındı. Ancak sarnıç üzerine gecekondu yapıldı! Roma döneminde yapılan 2'nci en büyük su kemerinin bakımsız hali, büyük tepki aldı. Vatandaşlar, tarihi eserin gerekli bakımlarının yapılması ve evin yıkılması için çağrı yaptı.

İLGİNÇ HAVADİS

Turizm kenti Antalya, hem kışı hem de yazı aynı anda yaşadı! Yoğun kar yapışı nedeniyle Söbüçimen Yaylası yolu kapandı. Ekipler, 2 metreye yaklaşan karla mücadele için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise adım atacak yer kalmadı. Yerli ve yabancı turistler, 31 dereceye kadar çıkan sıcaklığın keyfini çıkardı.

HASTABAHANE!

Türkiye'de görev yapan 8 bine yakın kadın doğum uzmanı, son günlerde karşılaştıkları bir soruna dikkat çekti. İddiaya göre down sendromlu çocuğu olan bazı aileler, kendilerine yeterli bilgilendirme yapılmadığı gerekçesiyle uzmanları mahkemeye verdi. Bazı fırsatçı avukatlar, bu ailelere yardım edeceklerini belirten afişlerle müvekkil bulmak istedi. Şu anda 40'a yakın down sendromlu çocuğu olan ailelerin şikayetçi olduğu öğrenildi. TJOD Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Bu fırsatçı avukatlar tüketici mahkemelerine davaları açıyor. Down sendromu genetik bir hastalık. Bunda bizim bir hatamız yok" dedi.

GiZEMLi ŞiRKET

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron şirket elemanı asgari ücretli Gizem Akkentli üzerine 2014'te 50 bin lira sermaye ile bir inşaat şirketi kurulduğu ortaya çıktı. Şirketin sermayesinin 8 yılda 130 kat artırılarak 6 milyon 500 bin liraya çıkarıldığı anlaşıldı. Belediye personeline şirket kurma izni verilmesi ve ağabeyi Fatih Akkentli'nin hızlı yükselişi ise şaşkınlık yarattı.

İHANET WAR

Savaştan kaçan Ukraynalı Sofiia Karkadym (22), İngiltere'de Tony Garnett'in (29) evine sığındı. Ancak güvenlik görevlisi olan genç adam, 10 gün içinde kadına kapıldı. Duygularını açtı. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Lorna Garnett, büyük bir şok yaşadı. Misafir kadını, evden attı. Kocası da "o giderse ben de giderim" dedikten sonra evden ayrıldı. İkili başka bir şehre taşındı.

AYLİN MUCİSESİ

Mersin'de müzik öğretmeni Aylin Koçak, meme kanserine yakalandı. Ameliyattan önce "Son bakış" adlı şarkı yaptı. İyileşip ayağa kalktı.

ALTIN VURUŞ

Konya'da sarraf İsmail D., vatandaştan 6 milyon liralık altın topladı. Kayıplara karıştı! Yakalandı.

VAKA SAYISI BİN 264

Türkiye'de dün 138 bin 386 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 264 kişinin testi pozitif çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti. Bin 219 kişi ise iyileşti.

68 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 67 milyon 876 bin 366 lira devretti. 5 bilenler 78 bin 916'şar, 4 bilenler bin 997'şer, 3 bilenler 151'er, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.