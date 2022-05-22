Somer Şef, restoranında yaşanan kazayla sarsıldı: Sosyal medyadan ‘Üzgünüm’ mesajı paylaştı

6 kişilik bir grup, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce devraldığı restorana girecekleri sırada mekanın dışındaki istinat duvarı yıkıldı! Vatandaşlar, duvarın altında kalan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı!

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan Bahaettin Shanableh'in ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. Görgü tanığı Zafer Urtemur, "Arabadan 5-6 kişi indi. Hemen sonra beton blok üzerlerine devrildi. İki kişi altında kaldı. Bir tanesinin baldırı koptu. Diğerinin de durumu ağırdı. Kalp masajı falan yaptık ama hayata döndüremedik. Bir tanesi öldü" diyerek yaşanan korku dolu anlattı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yıkılan istinat duvarı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.