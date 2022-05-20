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    • Yaşam
    • 21.05.2022 00:33
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    • 21.05.2022 00:52
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    Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın istinat duvarı çöktü! 2 kişi ağır yaralandı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Nispetiye Caddesi’nde bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın istinat duvarı çöktü! 2 kişi ağır yaralandı
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