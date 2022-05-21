Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında jüri üyeliği yapan, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce aldığı restoran bir facia yaşandı. Restoranın istinat duvarı çöktü, 2 kişi de altında aldı. Apar topar hastanaye kaldırılan yararılardan, Ürdünlü eski diplomat olan bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise ağır yaralı. İşte haberin detayları...

21.05.2022 11:25 - Son Güncelleme: 21.05.2022 11:25
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

Dün gece saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi'nde iki otomobille restoranın önüne gelen 6 kişinin otomobillerden indiği sırada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

ÜRDÜNLÜ ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından istinat duvarının altında çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

SOMER ŞEF 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, çöken istinat duvarında incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı restoranın, Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay önce devralındığı öğrenildi.

SON DAKİKA