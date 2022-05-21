Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında jüri üyeliği yapan, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce aldığı restoran bir facia yaşandı. Restoranın istinat duvarı çöktü, 2 kişi de altında aldı. Apar topar hastanaye kaldırılan yararılardan, Ürdünlü eski diplomat olan bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise ağır yaralı. İşte haberin detayları...
21.05.2022 11:25 - Son Güncelleme: 21.05.2022 11:25
Dün gece saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi'nde iki otomobille restoranın önüne gelen 6 kişinin otomobillerden indiği sırada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
SOMER ŞEF 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ
Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, çöken istinat duvarında incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı restoranın, Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay önce devralındığı öğrenildi.