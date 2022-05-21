Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...

Dün gece saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi'nde iki otomobille restoranın önüne gelen 6 kişinin otomobillerden indiği sırada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.