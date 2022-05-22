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    • Yaşam
    • 22.05.2022 22:48
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    • 22.05.2022 22:48
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    Halı saha maçında kan aktı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Halı saha maçında kan aktı

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçı yapan E.K. ve O.Ç. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.



    Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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