Halı saha maçında kan aktı





Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.