Elazığ'da akşam vakti korkutan kaza! 5 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yaşar idaresindeki 34 JT 4717 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun 15. kilometresinde Serkan Yılmaz'ın kullandığı 09 ACG 969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Elazığ istikametinde sağ şeridi trafiğe kapanan yolda trafik akışı, jandarma ekiplerince karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.