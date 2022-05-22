Sokakta hız yapanları uyardı, pompalı tüfekle vuruldu

Mahallelilerin araya girmesiyle olay yatıştırılınca otomobildeki şahıslar önce bölgeden ayrıldı. Ardından pompalı tüfekle tekrar sokağa gelen şahıslar, Muammer M. ve Muzaffer M.'ye kurşun yağdırdı. Çıkan saçmalardan biri baba Muzaffer M.'ye isabet etti. Ateş eden şahıslar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.