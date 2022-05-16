Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay!
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Yapılan incelemede sanıklardan Fatih Okan Kodak'ın arama geçmişinde "Cinayet davasının zamanaşımı" şeklinde arama kayıtları bulunduğu da açıklandı. Öte yandan iddianamede öldürmek için uygun anı kollayan sanıkların Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi iş yerinde korunmasız ve açık hedef olduğunu görmeleri üzerine söz konusu planı olay günü icra etmeye karar verdikleri belirtildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
DREJ ALİ'NİN KAMUOYUNDA OLUŞAN KORKUTUCU GÜCÜNÜ KULLANDILAR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Bakırköy ve çevresinde "Drej Ali" lakaplı öz amcası olan Ali Yasak'ın yıllardır kamuoyunda bilinen korkutucu gücünü kullanarak bölgede söz sahibi olmaya çalıştığı belirtildi.
OLAY ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDA BİR DAİRENİN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIK YAŞANDI
Hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin Ahmet Yosunlu'ya kayıtlı olduğu, bu dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün bu daireyi satmak amacıyla müşteri aradığı ve bu sırada dairenin bulunduğu apartmanın en üst katındaki oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığı ve ikilinin satılacak olan daireye müşteri bulunması konusunda anlaştıkları belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi. Ohannes Çatak'ın daireyi aldığı ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdiği kaydedilen iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın kapalıçarşıya gittikleri, burada Ohannes Çatak'ı gördükleri ve daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.
"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"
İddianamede daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk'ün Suphi Malgaz'ı aradığı ifade edilerek, şunlar aktarıldı: "Suphi Malgaz'ın ilk başta inkar ettiği ancak daha sonra Gökhan Karakan'ın 'bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik ama bu parayı bize ödemen gerekiyor' dediği ve Gökhan Karakan'ın bu konuya müdahil olmasının nedeni olarak Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin lira borcu olması ve Ohannes Çatak'ın kendisinin kapalıçarşıdan arkadaşı olmasını öne sürdüğü anlaşılmıştır.
23 Kasım 2021'de sanık Gökhan Karakan'ın müşteki Suphi Malgaz'ı arayarak 'aradaki farkı bana vereceksin' dediği, müştekinin 'farkı vermeyeceğim' dediği, bunun üzerine sanık Karakan'ın '10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm' dediği ve aralarında tartışma çıkması üzerine sanık Karakan'ın 'ben sana ağabeylerimi göndereyim' diyerek telefonu kapattığı ifade edildi.