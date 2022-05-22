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    Alanya'da Ukraynalı baba dehşeti

    Cinnet geçiren Ukraynalı eski vekil, 2 çocuğunu katletti. Eşini de öldürmek istedi. Oleksiy Navrotskyy, "Psikolojim bozuktu, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

    Ukraynalı baba dehşeti

    Ukrayna'dan iki çocuğu ve eşi ile birlikte savaştan kaçan 38 yaşındaki eski milletvekili Oleksiy Navrotskyy, Alanya'ya yerleşti. Bir apartmanın altlı üstlü iki dairesinde kalan çift, son günlerde bunalıma girdi. Sık sık kavga etti. Dün sabah cinnet geçiren baba, 3 yaşındaki oğlu K.N. ve 6 yaşındaki kızı T.N.'yi bıçaklayarak katletti.

    EŞİNE DE SALDIRDI
    Çocuklarının feryadı üzerine üst kata çıkan anne Yulla Navrotskyy, kocası kendisine de saldırınca bir odaya girip kapıyı kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kendini de bıçaklayan katil babayı gözaltına alıp adliyeye sevk etti. Gözü yaşlı kadın, "Beni de öldürecekti" dedi.

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