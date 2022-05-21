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    • Yaşam
    • 22.05.2022 06:30
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    • 22.05.2022 07:39
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    SON DAKİKA! Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre Niğde Ulukışla Otoyolu'nda öğrencileri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.

    Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

    Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

    Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

    Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

    Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır. Kazada maalesef üzülerek ifade ediyorum 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 42 vatandaşımız da yaralanmıştır." dedi.

    Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
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