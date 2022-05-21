Tekirdağ'da alkollü sürücü ters yöne girdi! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı





KAMYON ŞOFÖRÜ: "ÜZERİME GELDİ, KAÇAMADIM"

Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, "Çerkezköy'e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı" diye konuştu. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN