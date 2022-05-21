Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.05.2022 06:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 06:07
    ABONE OL

    Tekirdağ'da alkollü sürücü ters yöne girdi! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı

    Tekirdağ'da ters yönde giden alkollü sürücü, karşı yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç hurdaya dönerken, sürücü olduğu yerde sıkıştı. Yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı.

    Ters yöne girdi! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ters yönde seyreden alkollü sürücü, karşı yönde gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


    Olay, gece yarısı Çorlu - Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.



    SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI
    Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S'nin alkollü olduğu öğrenildi.



    KAMYON ŞOFÖRÜ: "ÜZERİME GELDİ, KAÇAMADIM"
    Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, "Çerkezköy'e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı" diye konuştu. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsveç’ten geri vites! Anderson’dan PKK açıklaması
    Haberler Yaşam Tekirdağ'da alkollü sürücü ters yöne girdi! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı
        SON DAKİKA