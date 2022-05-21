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    • Yaşam
    • 21.05.2022 08:57
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    • 21.05.2022 09:00
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    Düzce'de suç örgütü operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

    Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 51 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği mermisi, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 bıçak, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin 425 lira para ele geçirildi.

    Suç örgütüne baskın!

    Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

    ÖNCE FİZİKİ TAKİP
    Düzce Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay önce, haklarında "silahlı suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "rüşvet", "parada sahtecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2'si infaz koruma memuru 17 şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı.

    ELEBAŞI DA YAKALANDI
    Örgüt elebaşının da aralarında olduğu 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar sürüyor.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 51 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği mermisi, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 bıçak, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin 425 lira para ele geçirildi.

    Şüphelilerden 14'ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Düzce'de suç örgütü operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
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