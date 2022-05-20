Otomobilde akılalmaz dolandırıcılık! Motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan çete yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis, oto tamirciliği yapan Orhan İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı.