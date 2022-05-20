Beşiktaş'ta kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı! 67 bin Euro ve ziynet eşyaları...

Beşiktaş'ta 17 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran 83 yaşındaki Y.B.U. polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Mağdur Y.B.U. poliste verdiği ifadesinde "Bana kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütünün banka hesaplarımı ele geçirdiğini söyledi. Benden paramı çekip evdeki ziynet eşyaları ile birlikte kendisine teslim etmemi istedi. Ben de söylediklerine inandım." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Bağcılar'a gittiği tespit edilen şüpheli Mustafa T. polis tarafından yakalandı. Şüpheli Mustafa T., Emniyet Müdürlüğünde mağdur Y.B.U. tarafından para ve ziynet eşyalarını elden alan kişi olarak teşhis edildi. Polis şüphelinin evinde yaptığı aramada mağdura ait olduğu değerlendirilen 75 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 54 bin 300 lira ve 2 bin Euro para buldu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa T. adliyeye sevk edildi.