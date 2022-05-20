Tunceli Hozat'ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Tunceli Hozat'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan depreme ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:
"Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Hozat (Tunceli) Tarih-Saat : 20.05.2022, 08:29:07 TSİ Enlem : 39.0691 N Boylam : 39.2698 E Derinlik : 6.99 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.20 08:29:08 39.0613 39.3275 5.4 -.- 3.3 3.4 CIGIRLI-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2022.05.20 07:21:28 38.9042 26.1830 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 07:05:07 38.8962 26.1802 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 06:08:42 38.0570 42.7258 1.5 -.- 2.1 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.05.20 05:52:49 34.9530 32.1810 12.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.20 05:28:21 38.7408 26.6418 7.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 03:51:17 38.4198 42.0237 2.1 -.- 1.9 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel
2022.05.20 02:49:40 40.5872 36.8768 6.3 -.- 2.0 -.- SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.05.20 02:15:14 37.9178 26.9107 7.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 01:41:14 35.1613 23.2172 5.4 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.20 01:31:51 38.8932 26.1812 2.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 01:00:27 38.1150 25.9032 5.4 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel