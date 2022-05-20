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    • Yaşam
    • 20.05.2022 08:41
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    • 20.05.2022 08:44
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    Tunceli Hozat'ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Tunceli son depremler... AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Tunceli Hozat'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli Rasatahnesi son depremler...

    Tunceli’de deprem!

    AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Tunceli Hozat'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan depreme ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

    "Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Hozat (Tunceli) Tarih-Saat : 20.05.2022, 08:29:07 TSİ Enlem : 39.0691 N Boylam : 39.2698 E Derinlik : 6.99 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.05.20 08:29:08 39.0613 39.3275 5.4 -.- 3.3 3.4 CIGIRLI-HOZAT (TUNCELI) İlksel

    2022.05.20 07:21:28 38.9042 26.1830 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.20 07:05:07 38.8962 26.1802 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.20 06:08:42 38.0570 42.7258 1.5 -.- 2.1 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel

    2022.05.20 05:52:49 34.9530 32.1810 12.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

    2022.05.20 05:28:21 38.7408 26.6418 7.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.20 03:51:17 38.4198 42.0237 2.1 -.- 1.9 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel

    2022.05.20 02:49:40 40.5872 36.8768 6.3 -.- 2.0 -.- SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

    2022.05.20 02:15:14 37.9178 26.9107 7.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.20 01:41:14 35.1613 23.2172 5.4 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2022.05.20 01:31:51 38.8932 26.1812 2.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.20 01:00:27 38.1150 25.9032 5.4 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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    Haberler Yaşam Tunceli Hozat'ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler
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