Başakşehir'de ev almak isteyenlere akılalmaz tuzak! Onlarca kişi mağdur oldu! Yüz binlerce dolarlık vurgun

"BİR KİŞİDEN TOPLAM 341 BİN DOLAR ÖDEME YAPILMIŞ"

Mağdurlardan Suriye uyruklu yatırımcı Mohammad Essmat Şikaki, Başakşehir'de evi olduğunu ve bir komşusunun da Erdal İ.'den ev aldığını belirterek "Ofisinin uluslararası olduğunu söyledi, güvendim. A3, A2, A1 bloklardan birer daire almak istediğimi söyledim, fiyat konusunda anlaştık. Geçen hafta cuma günü tapuları göstererek dairelerin üzerinde borç olduğunu söyledi. Borcu kapatmak için de kaparo istedi. Daireler için önce 10 sonra 15 ve son olarak da 30 bin dolar ödeme yaptım. Salı günü yeniden aradı, 500 bin dolar daha istedi ama, 286 bin dolar getirdim. Toplamda 341 bin dolar verdim. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum" dedi.