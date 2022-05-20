Başakşehir'de ev almak isteyenlere akılalmaz tuzak! Onlarca kişi mağdur oldu! Yüz binlerce dolarlık vurgun

Başakşehir'de kendini emlakçı ya da mal sahibi olarak tanıtan Erdal İ.'nin, yabancı uyruklu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Mağdurların 20'den fazla olduğu belirtilirken, Erdal İ. 4 kişiden yaklaşık 500 bin dolar kapora alarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Şikayetçi olan mağdurlardan bazıları, Erdal İ.'nin emlak ofisinin camlarına "hırsız" yazısı yapıştırdı.
Başakşehir'de kendisini emlakçı olarak tanıtan Erdal İ., yabancı yatırımcıların yoğun yaşadığı bir rezidansın karşısına emlak ofisi açtı. Erdal İ., yabancı emlak markasının adını 3 ay önce satın aldı. Uluslararası bir marka olması nedeniyle güven sağlayan Erdal İ., rezidansın 3 dairesini birden fazla kişiye tanıttı. Dairelerin üzerinde borç olduğunu belirterek müşterilerden yüksek miktarda kapora talep etti.
Suriyeli gayrimenkul yatırımcısı Mohammad Essmat Şikaki (37), Iraklı Mimar Nur Surur (31), Lübnanlı Bilgisayar Mühendisi Abed Chawa (58) ve Suudi Arabistanlı Mahmoud Alsaqar, Erdal İ.'ye toplamda 500 bin dolar kapora verdi. Erdal İ., kaporayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen müşterileri emlak ofisine geldiğinde, aynı daire için kapora verdiklerini ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar Kayaşehir Polis Merkezi'ne giderek Erdal İ.'den şikayetçi oldu. Bu arada Erdal İ.'nin daha önce 2 yıl içerisinde 3 kez tabelasını değiştirdiği de belirtildi. Mağdurlar emlak ofisinin camlarına 'hırsız' bazıyısı yapıştırarak, tepki gösterdi.