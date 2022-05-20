İzmir'de sokak ortasında eşini öldürdü! Korkunç detay ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurel T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Nurel T. kurtarılamadı. Polis, Ş.T.'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı. Nurel T.'nin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.