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    • Yaşam
    • 20.05.2022 14:35
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    • 20.05.2022 14:35
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    Kahramanmaraş'ta şok olay! Ağaçta asılı çürümüş ceset bulundu

    Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

    Şok olay! Ormanda bulundu

    Kahramanmaraş'ta şok bir olay yaşandı.

    AĞACA ASILI HALDE VE ÇÜRÜMÜŞ
    Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi.

    Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta şok olay! Ağaçta asılı çürümüş ceset bulundu
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