Kahramanmaraş'ta şok olay! Ağaçta asılı çürümüş ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta şok bir olay yaşandı.

AĞACA ASILI HALDE VE ÇÜRÜMÜŞ

Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.