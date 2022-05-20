52 yaş büyük Hatice Nuran Temizel ile evlenen Harun Erikçi miras gerçeğini itiraf etti

Harun Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.

Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Aynı tarihlerde 86 yaşında hayatını kaybeden Temizel'in yaklaşık 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı. Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin 2 milyon dolarlık miras payına tedbir konuldu.

Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "Bazı insanlar onu rahatsız ediyor, parasını alıyordu. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çocuklarına kalmasını istemiyordu. Yardımcı oldum. Hatice Nuran'la 12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi" dedi.

MİRASÇILAR ÇILGINA DÖNDÜ

Harun Erikçi, eşine 3 yıl önce demans teşhisi konulduğunu, resmi vasisi olmasına rağmen mal varlığını satmadığını vurguladı. Eski mirasçılar ise Erikçi'ye tepki gösterdi.