Cezaevinden yeni çıkan cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü





BİR KİŞİYE 1.2 MİLYON

5 + 1 bilen bir kişi, bir milyon 203 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 681'er, 4+1 bilenler 460'ar, 4 bilenler 36'şar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



VEFAT SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Türkiye'de dün 135 bin 563 Covid-19 testi yapıldı. Bin 443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1274 oldu.



TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ KARŞILANABİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konuştu. "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.



HAMAMA GİREN 'T'ER'L'ER

Edirne'de 1422'de inşa edilen 2 hamam satışa çıkarıldı. İstenen toplam rakam dudak uçuklattı: 166 milyon TL...



KÖŞE BIÇAK CİNAYET

Kırıkkale'de Elif Sinan kalbinden bıçaklandı. Sevgilisi Tuğrul Akan "İntihar etti" dese de hakim inanmadı. Tutuklandı.



AİDAT DAYAĞI!

İstanbul Büyükçekmece'de sitede oturan A.B, hizmet alamadığı gerekçesiyle aidat ödemedi. Site yöneticileri de kadını rahatsız etti. Yöneticiler, A.B'nin burnunu kırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp etti. Talihsiz kadın, şikayetçi oldu. A.B, "Korkudan sokağa çıkamıyoruz, çocuğum okula gidemiyor" dedi.

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