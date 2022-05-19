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    Cezaevinden yeni çıkan cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

    Cezaevinden yeni çıkan Onur G, 2.5 yaşındaki oğlu Kadir G’ye piknik tüpüyle saldırdı. Fenalaşan oğlunu hastaneye bırakıp kaçtı. Küçük çocuk kurtarılamadı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    En baba vahşet!

    Ankara Altındağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Baba Onur G. bir süre önce cezaevinden çıktı. Eşi tarafından terk edilen G, 2.5 yaşındaki oğlu Kadir G.'yi piknik tüpüyle dövdü. Vicdansız baba fenalaşan oğlunu hastaneye "balkondan düştü" diyerek bırakıp kaçtı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro Amirliği, çocuğun ölümünü şüpheli bularak baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Bu sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
    Ömer ÇETİN



    ESKİ POLİS DEHŞETİ İSTANBUL
    Beylikdüzü'nde emekli polis Hüdaverdi Öcal, bir süre dini nikahlı olarak evli kaldığı Yeliz Kalkan'ı otomobille ezmeyi düşündü. Ancak yapamayınca silahla vurdu. Ardından ise aynı tabancayla intihar etti. Kanlar içinde kalan ikili, can verdi. Yeliz Kalkan'ın daha önceden uzaklaştırma kararı aldığı belirtildi. Yunus Emre KAVAK



    KATİL TACİZDEN YAKALANDI
    İstanbul Silivri'de Yunus Hamarat, 3 yıl önce eşi Sarıgül Hamarat'ı silahla öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan firari katil, Bodrum'da bir kadını taciz etti. Taksici kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanan tacizci Yunus Hamarat, sahte kimlik gösterdi. Bodrum polisi, Hamarat'ı gözaltına alındı.



        KANLI DÜELLO!
        Burdur Tefeni'de Bekir Avcı (68), seçimlerde kardeşinin damadı olan muhtar Bayram Arıkaya'nın (45) rakibini destekledi. Bu nedenle taraflar arasında itilaf başladı. Avcı, muhtarı boş araziye çağırdı. Muhtarın kasığına bir el ateş etti. Arıkaya da tabanca ile Avcı'nın göğsüne kurşun yağdırdı. İkili kurtarılamadı.
        Erdoğan ÖZTÜRK



        'PES'TORASYON
        Sivas'taki Şifaiye Medresesi, 1217'de Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından inşa edildi. Aradan 800 yıl geçti! O medrese için 2007'de restorasyon kararı verildi. Bir yılda tamamlanan restorasyondaki ihmal şaşkına çevirdi! Çünkü, çalışmalar sırasında ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası unutulduğu fark edildi!



        NOTALARIN PERİSİ
        Ankara'da yaşayan Ada Karakocaoğlu (10), küçük yaşta beyin ameliyatı geçirdi. Görme yetisini kaybetti. Ancak mutlak kulak sayesinde duyduğu her sesi notaya çevirebildi. 50'ye yakın bestesi olan Ada, piyanodaki yeteneğiyle dikkat çekti.



            CİNSİYET SEÇİMİ CAİZ DEĞİL
            Diyanet İşleri Başkanlığı, "Tüp bebek tedavisinde cinsiyet seçimi caiz midir?" sorusunu yanıtladı. "Bu durum demografik sorunlar ortaya çıkarabileceği gibi cinsiyetlerin dağılımındaki dengenin bozulmasına da yol açabilir. Caiz değildir" açıklaması yaptı. Bu yöntemin ancak genetik bir hastalığı önlemek için cinsiyet seçimine gidilmesi durumunda kullanılabileceğini açıkladı.
            BURAK ERDEM ÇELİK



            YALIDA KAÇAK VAR
            İşadamı Kemal Gülman, 1978'de aldığı yalıyı, boşandığı eşi Feryal Gülman'a hediye etti. Beşiktaş'ta 500 milyon lira değer biçilen yalı, dizi ve filmlere kiraya verildi. Geçen Şubat'ta yabancı bir firmanın Türkiye'deki temsilciliğine 245 milyon liraya devredildi. Kemal Gülman, bu satışa itiraz etti. Ancak bu süreçte yalıda kaçak tadilat yapıldığı belirlendi. Boğaziçi ön görünümde olduğu için çivi dahi çakılması yasak olan yalıdaki tadilat inşaatı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Kaçak tadilattan çıkan moloz ve hurdalar, kamuflajlı kamyonetle götürüldü. (ERHAN ÖZTÜRK)



            'HİÇ'OTAKİS!
            Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı. "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Askeri teçhizat tedariki konusunda (F-16) karar verirken, riski göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum" ifadesini kullandı. Senato üyeleri, bu skandal konuşmaya 3 dakika boyunca ayakta alkışladı. Bu sözlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tiyatro izlediniz" dedi.



                HAYAT MUCİZEYE GEBE
                Antalya'da yaşayan Yonca-Ali Saknılı, 4 yıl önce evlendi. Ancak ikili, ilk bebeklerini 6 aylıkken kaybetti. İki yıl önce dış gebelik yaşayan genç kadın, kısa süre önce üçüzlerine hamile kaldığını öğrendi. Ancak gebeliğin 19. haftasında sancılanınca hastaneye gitti. Bu sırada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatolog Doç. Dr. Mustafa Behram, kritik bir müdahale gerçekleştirdi. Bebeğin kesesini içeri iterek rahim ağzına dikti. Bir yandan da bebeklerin gelişimi desteklendi. Böylece üçüzler 32. haftada sağlıkla dünyaya geldi. Bebeklere Nehir, Irmak ve Yağmur ismi verildi. Anne Saknılı, "Üçüz olması sürpriz oldu. İnşallah sağlıklı büyürler" dedi. Dr. Mustafa Behram, "Bu nadir görülen bir durum. Biz onlara 'mucize bebekler' diyoruz" dedi.



                ZORLU SÜREÇ
                Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Her iki ülkenin NATO daimi temsilcileri Klaus Korhonen ve Axel Wernhoff, başvurularını Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletti. Stoltenberg, iki ülkenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi. Başkan Erdoğan'ın "Evet" demeyiz açıklamaları, sürecin zorlu olacağını gösterdi. Bir ülkenin NATO'ya katılabilmesi için 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor.



                66 MİLYON DEVRETTİ
                6 + joker bilen çıkmayınca 66 milyon 337 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi 223'er bin lira kazandı. 4 bilenler bin 939'ar lira, 3 bilenler 141'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                    BİR KİŞİYE 1.2 MİLYON
                    5 + 1 bilen bir kişi, bir milyon 203 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 681'er, 4+1 bilenler 460'ar, 4 bilenler 36'şar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    VEFAT SAYISI 3'E DÜŞTÜ
                    Türkiye'de dün 135 bin 563 Covid-19 testi yapıldı. Bin 443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1274 oldu.

                    TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ KARŞILANABİLİR
                    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konuştu. "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

                    HAMAMA GİREN 'T'ER'L'ER
                    Edirne'de 1422'de inşa edilen 2 hamam satışa çıkarıldı. İstenen toplam rakam dudak uçuklattı: 166 milyon TL...

                    KÖŞE BIÇAK CİNAYET
                    Kırıkkale'de Elif Sinan kalbinden bıçaklandı. Sevgilisi Tuğrul Akan "İntihar etti" dese de hakim inanmadı. Tutuklandı.

                    AİDAT DAYAĞI!
                    İstanbul Büyükçekmece'de sitede oturan A.B, hizmet alamadığı gerekçesiyle aidat ödemedi. Site yöneticileri de kadını rahatsız etti. Yöneticiler, A.B'nin burnunu kırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp etti. Talihsiz kadın, şikayetçi oldu. A.B, "Korkudan sokağa çıkamıyoruz, çocuğum okula gidemiyor" dedi.

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                    Hegemonya Belgeseli
                    Haberler Yaşam Cezaevinden yeni çıkan cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü
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