Cezaevinden yeni çıkan cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ankara Altındağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Baba Onur G. bir süre önce cezaevinden çıktı. Eşi tarafından terk edilen G, 2.5 yaşındaki oğlu Kadir G.'yi piknik tüpüyle dövdü. Vicdansız baba fenalaşan oğlunu hastaneye "balkondan düştü" diyerek bırakıp kaçtı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro Amirliği, çocuğun ölümünü şüpheli bularak baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Bu sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
Ömer ÇETİN
ESKİ POLİS DEHŞETİ İSTANBUL
Beylikdüzü'nde emekli polis Hüdaverdi Öcal, bir süre dini nikahlı olarak evli kaldığı Yeliz Kalkan'ı otomobille ezmeyi düşündü. Ancak yapamayınca silahla vurdu. Ardından ise aynı tabancayla intihar etti. Kanlar içinde kalan ikili, can verdi. Yeliz Kalkan'ın daha önceden uzaklaştırma kararı aldığı belirtildi. Yunus Emre KAVAK
KATİL TACİZDEN YAKALANDI
İstanbul Silivri'de Yunus Hamarat, 3 yıl önce eşi Sarıgül Hamarat'ı silahla öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan firari katil, Bodrum'da bir kadını taciz etti. Taksici kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanan tacizci Yunus Hamarat, sahte kimlik gösterdi. Bodrum polisi, Hamarat'ı gözaltına alındı.