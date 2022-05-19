19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul resmi tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda çeşitli yerlerde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar "19 Mayıs Perşembe borsalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs 2022 bugün borsalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü borsalar resmi tatil mi? İşte merak edilenler haberimizde!