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    • Haberler
    • 19.05.2022 09:00
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    • 19.05.2022 09:00
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    19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul resmi tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı?

    19 Mayıs bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda araştırmalar sürerken borsalar çalışıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, -19 Mayıs 2022'de borsalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü borsalar resmi tatil mi?

    takvim.com.tr
    19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı?

    19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda çeşitli yerlerde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar "19 Mayıs Perşembe borsalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs 2022 bugün borsalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü borsalar resmi tatil mi? İşte merak edilenler haberimizde!

    19 MAYIS'TA BORSA TATİL Mİ?

    19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması sebebi ile borsa açık olmayacak. 20 Mayıs Cuma günü ise açık olacak.

    BORSA'NIN RESMİ TATİL OLDUĞU GÜNLER

    1 Ocak 2022, Cumartesi : Yeni Yıl Tatili

    23 Nisan 2022, Cumartesi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs 2022, Pazar: Emek ve Dayanışma Günü

        1 Mayıs 2022, Pazar: Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba: Ramazan BayramI

        19 Mayıs 2022, Perşembe: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        8 Temmuz 2022, Cuma: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı: Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2022, Cuma: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos 2022, Salı: Zafer Bayramı

        28 Ekim 2022, Cuma: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2022, Cumartesi: Cumhuriyet Bayramı
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler 19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul resmi tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı?
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