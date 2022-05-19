19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul resmi tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda çeşitli yerlerde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar "19 Mayıs Perşembe borsalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs 2022 bugün borsalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü borsalar resmi tatil mi? İşte merak edilenler haberimizde!
19 MAYIS'TA BORSA TATİL Mİ?
19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması sebebi ile borsa açık olmayacak. 20 Mayıs Cuma günü ise açık olacak.
BORSA'NIN RESMİ TATİL OLDUĞU GÜNLER
1 Ocak 2022, Cumartesi : Yeni Yıl Tatili
23 Nisan 2022, Cumartesi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022, Pazar: Emek ve Dayanışma Günü