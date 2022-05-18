İstanbul'da eşine intihar süsü vererek öldüren cani koca başka kadını taciz edince Bodrum'da yakalandı

İstanbul Silivri'de eşi Sarıgül Hamarat'ı öldürüp intihar görüntüsü veren, hakkında açılan davada hapis cezası alınca ortadan kaybolan Yunus Hamarat (41), ağabeyi İmam Hamarat'ın kimliğiyle 1,5 yıl sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
Silivri'de yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, 3 Ağustos 2018'de müteahhitlik yapan eşi Yunus Hamarat'ın kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı.Eşi tarafından darbedilip evden kovulan Sarıgül Hamarat, geçici olarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Sarıgül Hamarat'ın ağabeyi Alican Sönmez ile eşinin ağabeyi İmam Hamarat, araya girip çifti barıştırdı.
Evine dönen Hamarat ile eşi arasında yeniden tartışmalar yaşandı. Yunus Hamarat 6 Ağustos'ta kendine ait cip ile eşini ormanlık alana götürüp, göğsüne ateş ederek tek kurşunla öldürdü. Ellerini yıkadıktan sonra tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi. Daha sonra da jandarmayı aradı.
Yunus Hamarat, jandarmadaki ifadesinde eşinin intihar ettiğini iddia etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Yunus Hamarat hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.