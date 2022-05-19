Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği

Ankara'da cezaevinden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Kadir G'nin cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun kafa kırığından kaynaklı beyin kanaması nedeniyle öldüğü tespit edilirken, cani babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı tespit edildi.



Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Onur G., fenalaşan 3 yaşındaki oğlunu balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Kadir G.'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesinin ardından durumdan şüphelenen polis ekipleri baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Bana Onur G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.