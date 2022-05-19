Bursa'da bir garip kaza! Biri sigara içti diğeri tabanca istedi

Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ikna etme çabası bir süre devam etti. Daha sonra yaralanan motorlu sürücü R.D, ambulansta tedavi olurken , Hilmi U.'yu ikna etmek için gayret gösterdi. Bütün çabalara rağmen yaşlı adam ikna olmayınca, sağlık görevlileri başından yara alan Hilmi U.'ya yol kenarında pansuman yaptı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ikna olan Hilmi U. ve R.D ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücüyü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN