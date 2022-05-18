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    Trafik kazasında ölen inşaat işçisi Mustafa Korkut organlarıyla 5 hastaya can verdi

    İnşaat işçisi Mustafa Korkut, 4 Mayıs’ta trafik kazası geçirdi. 7 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşti. Karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, 5 hastaya hayat verdi. Acılı annesinin sözleri yüreklere işledi: Oğlum çok merhametliydi. Öldü, ama organları yaşamaya devam ediyor. Onunla gurur duyuyorum.

    Cansın mustafa

    Yüreklere işleyen haberin adresi Eskişehir'di. 2 çocuk babası Mustafa Korkut (38), inşaat işçisiydi. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü, trafik kazası geçirdi. 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlamaya karar verdi. Bunun üzerine Korkut'un karaciğeri, iki böbreği ve iki korneası, 5 hastaya nakledildi. Anne Yaşare Korkut, dün evladının organlarının arabaya yüklenmesini gözyaşlarıyla izledi. "Çok iyi bir oğlum vardı. Çok merhametliydi. İçim yanıyor ama oğlumun organları yaşıyor. Onunla gurur duyuyorum" sözleri yüreklere işledi. Eskişehir Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Funda Günaydın ise şunları söyledi: Karaciğer, Ankara'da organ nakli merkezine gitti. İki böbrek de Ankara'da bulunan iki ayrı organ nakli merkezine gitti. Korneaları da İstanbul'da çeşitli hastalara nakledildi.



    Yaşare Korkut, evladının fotoğrafını öpmeye doyamadı.

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    Haberler Yaşam Trafik kazasında ölen inşaat işçisi Mustafa Korkut organlarıyla 5 hastaya can verdi
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