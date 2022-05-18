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    Gaziantep'te kan bağışına karşılık spor ayakkabı hediye edileceğini duyan vatandaşlar etkinlik meydanına akın etti

    Gaziantep’te kan bağışı yapana spor ayakkabı hediye edildi! Bunu duyan vatandaşlar, etkinliğin yapıldığı meydana akın etti! İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAJVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Spor ayak’kan’bı!

    Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından 13. Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi meydanında gerçekleşen etkinlikte, kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye edileceği açılandı. Bunun üzerine vatandaşlar meydana aktı! Bir günde 5 bine yakın bağış toplandı. Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı "Bağışlarınız bilmediğiniz insanlara şifa olacak. Kan bağışımız kendi rekorunu kıracak" açıklaması yaptı. Gaziantepliler, kan bağışı yapmak için birbiriyle yarıştı.



    BARBAROS'UN TORUNLARI
    Yelkenci Tolga ve Atilla Gökova, Artvin'den yola çıktı. Rüzgar enerjisiyle Hatay'a ulaştı. Açık deniz yelken sporcusu Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Artvin Hopa'dan yola açıktı. Rüzgar gücüyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i aştı. 15 günde Hatay İskenderun'a ulaştı. Bin 700 millik etabı başarıyla tamamlayan kardeşler Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru'nu da kırdı. Atilla Gökova, "Bu rekor denemesini yaparken doğaya zarar vermedik. Kendi suyumuzu ürettiğimiz, enerjimizi güneşten aldığımız ve bunu da layığıyla yapabilmiş olmak ve böyle yaşamaya devam edebilmeyi çok arzu ediyoruz" açıklaması yaptı.



    HAYALLERİNE KOŞUYOR
    Hüseyin Ergün, 4 yıl önce okumak için Mersin'e gitti. Trafik kazası geçirdi. Sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ancak o hayata küsmedi. 24 yaşındaki genç, yurt dışından getirdiği özel protezle 1.5 yıl önce spora yöneldi. Katıldığı parantezim şampiyonalarında 2 kez birincilik elde etti. Hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu söyleyen Ergün, "Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Adım Hüseyin, ben de Usain Bolt gibi olmak istiyorum" dedi.



        İLGİNÇ TAŞHİS
        Zonguldak'ta Nermin A (47), önceki gün şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti. Safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ameliyata girdi. Ancak Dr. İlhan Taşdöven ve ekibi operasyon sırasında şok geçirdi! Genç kadının safrasından bin 250 adet taş çıkması herkesi şaşkına çevirdi. Dr. Taşdöven, "İlk kez böyle bir vakayla karşılaştım" dedi.



        BELEDİ'YE'!
        İstanbul Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında olduğu kamu görevlilerine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Şüphelilerin rüşvet parasını "metre", rüşvet alacak kişiyi ise "sağlam arkadaş" olarak kodladıkları anlaşıldı. Öte yandan zabıta memurlarının gıda mühendisleri ile bir olup esnafa tuzak denetimler kurdukları da saptandı. Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet yiyen memurlara, operasyon yapıldı.



        DÜNYADA TEK
        Dünyanın en pahalı ve en büyük savaş gemisi yenilendi... ABD'nin 38. Başkan Ford'un adını taşıyan uçak gemisi USS Gerald Ford, yenilenmiş hali ile göreve hazır hale geldi. 13 milyar dolara malolan ve teknolojik donanımları tamamen değiştirilen geminin, Hint Okyanusu'nda faaliyet göstereceği bildirildi. 100 bin ton ağırlığında, 350 metre uzunluğunda ve 90 savaş uçağı kapasitesine sahip gemi, dünyanın en pahalı deniz aracı olarak kayıtlara geçti.



            İNSANİ DEĞİŞİM!
            Rusya, günler sonra Mariupol'de insani koridoru açtı. Yaralı Ukraynalı askerleri verip, kendi esir askerlerini aldı. Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini açıkladı. "Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye kaldırıldı. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka'ya tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı. Burada Rus esir askerlerle Ukrayna askerlerinin değişim yapılacağı hatırlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Oğullarımızın hayatını kurtarmayı umuyoruz. Ukrayna'nın kahramanlarına canlı ihtiyacı var" ifadesini kullandı. Ağır yaralı olan 53 Ukrayna askeri, Novoazovsk'taki hastaneye kaldırıldı.



            1.5 MİLYONLUK GÜL!
            Adana'da 4 çocuk annesi Şükran Candan (55), kiracısı Halil B.'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gönderdiği bir demet gül ile 1,5 milyon TL dolandırıldı. Kendisini kurye olarak tanıtan kişinin uzattığı kağıdı, çiçek teslim tutanağı sanıp imzalayan Candan'ın hayatı karardı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık sahte senet yaptığını öğrenen kadın şok yaşadı. Şükran Candan, "5 dairem ve otomobilim üzerinde icra var. Çiçeği teslim aldığıma dair boş bir kağıda imza attım. Meğerse boş kağıdın altında senet varmış" dedi.



            'SANA AŞIK' CİNAYETİ
            İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat bekçiliği yapan evli 2 çocuk babası Adem Tan (66), 12 Mayıs'ta kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Tan'ın hurdacı arkadaşı Ümit G. ve dini nikahlı eşi Necla T.'den şüphelendi. Hurdacı çiftin kaldığı barakanın çevresinde arama yapan polis, 14 Mayıs'ta, Tan'ın cesedini ormanlık alanda buldu. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden hurdacı çift 15 Mayıs günü tutuklandı. Adem Tan, evlerine gidip geldiği ve ailece görüştüğü Ümit G.'nin dini nikahlı eşi Necla T.'ye "Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum" diyerek üstü kapalı şekilde teklifte bulunduğu, kadının da bu olayı eşine anlattığı kesinleşti. Ümit G.'nin de cinayeti bu yüzden işlediği öğrenildi.



                'BEN DAHA İYİYİM'
                İzmir'de görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş A.A'nın, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı M.T (26) tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan M.T ile A.A arasında sosyal medya üzerinden mesajlaşmalar ile tartışma yaşandığı, A.A'nın M.T'ye 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' demesi üzerine kavganın büyüdüğü ortaya çıktı. Konya'da yaşayan M.T'nin 650 km yol kat ederek Konya'dan Çeşme'ye geldiği ve A.A'yı öldürdüğü belirlendi.



                7.8 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 7 milyon 873 bin lira devretti. 5 bilenler 44 bin 580'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 33'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                'YUH'ROVİSİON!
                Eurovısıon'un 66'ıncısı İtalya'da yapıldı. Oylar, Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'ya atıldı. Ancak bu durum Avrupa'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha kanıtladı. Çünkü aynı Avrupa 1993'te soykırıma uğrayan Bosnalı yarışmacı Muhammed Fazlagiç'e oy atmamıştı. Üstelik Fazlagiç savaştan yalın ayak kaçıp yarışmaya katılmıştı.



                    PEAKNİK!
                    Çırağan Sarayı, piknik organizasyonu yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı.
                    Çünkü kişi başı yaklaşık 2 bin liraydı! Menüde ise şunlar vardı:
                    SINIRSIZ ÇAY
                    KAHVE
                    MEŞRUBAT
                    SICAK EKMEK
                    SALATA
                    SANDVIÇ
                    SEBZE VE MEZE ÇEŞITLERI
                    SICAK VE SOĞUK APERATIFLER
                    EL YAPIMI TATLILAR!



                    ACI HABER
                    Meme kanserine yakalanan ve 4 yıldır büyük mücadele veren NTV'nin ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt (39), hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın tedavisinin olumlu ilerlediği, 'iyileşiyor' müjdesinin ardından hastalığın yeniden nüksetmesi meslektaşlarını çok üzmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genç yaşta kaybettiğimiz Özlem Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.



                    ÖLÜME UÇTU
                    Eskişehir'de Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

                    HAYATI ZEHİR OLDU
                    İzmir'de şarkıcı Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde ölü bulundu. Sevgilisi "Uyuşturucu ve alkol aldık" diye konuştu.

                    CEVAP NET
                    İstanbul'da liseli Arda Yurtseven, intihar etti. Polis aylar sonra olayın iç yüzünü belirledi. Talihsiz gencin internetten ilginç araştırmalar yaptığı tespit edildi: İp nereden alınır!

                    O ANNE SERBEST
                    İstanbul'da Ebru S, 3 aylık bebeğini sokağa attı. Türkiye, Nisa ismi verilen yavruyu bağrına bastı. Cani anne ise ilk duruşmada serbest kaldı.

                    VAKA SAYISI BİN 608
                    Türkiye'de dün 138 bin 894 Covid-19 testi yapıldı. Bin 608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

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                    Dekora uymadı kestik
                    Haberler Yaşam Gaziantep'te kan bağışına karşılık spor ayakkabı hediye edileceğini duyan vatandaşlar etkinlik meydanına akın etti
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