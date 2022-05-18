Gaziantep'te kan bağışına karşılık spor ayakkabı hediye edileceğini duyan vatandaşlar etkinlik meydanına akın etti





BARBAROS'UN TORUNLARI

Yelkenci Tolga ve Atilla Gökova, Artvin'den yola çıktı. Rüzgar enerjisiyle Hatay'a ulaştı. Açık deniz yelken sporcusu Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Artvin Hopa'dan yola açıktı. Rüzgar gücüyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i aştı. 15 günde Hatay İskenderun'a ulaştı. Bin 700 millik etabı başarıyla tamamlayan kardeşler Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru'nu da kırdı. Atilla Gökova, "Bu rekor denemesini yaparken doğaya zarar vermedik. Kendi suyumuzu ürettiğimiz, enerjimizi güneşten aldığımız ve bunu da layığıyla yapabilmiş olmak ve böyle yaşamaya devam edebilmeyi çok arzu ediyoruz" açıklaması yaptı.