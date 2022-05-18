Gaziantep'te kan bağışına karşılık spor ayakkabı hediye edileceğini duyan vatandaşlar etkinlik meydanına akın etti

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından 13. Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi meydanında gerçekleşen etkinlikte, kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye edileceği açılandı. Bunun üzerine vatandaşlar meydana aktı! Bir günde 5 bine yakın bağış toplandı. Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı "Bağışlarınız bilmediğiniz insanlara şifa olacak. Kan bağışımız kendi rekorunu kıracak" açıklaması yaptı. Gaziantepliler, kan bağışı yapmak için birbiriyle yarıştı.
BARBAROS'UN TORUNLARI
Yelkenci Tolga ve Atilla Gökova, Artvin'den yola çıktı. Rüzgar enerjisiyle Hatay'a ulaştı. Açık deniz yelken sporcusu Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Artvin Hopa'dan yola açıktı. Rüzgar gücüyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i aştı. 15 günde Hatay İskenderun'a ulaştı. Bin 700 millik etabı başarıyla tamamlayan kardeşler Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru'nu da kırdı. Atilla Gökova, "Bu rekor denemesini yaparken doğaya zarar vermedik. Kendi suyumuzu ürettiğimiz, enerjimizi güneşten aldığımız ve bunu da layığıyla yapabilmiş olmak ve böyle yaşamaya devam edebilmeyi çok arzu ediyoruz" açıklaması yaptı.
HAYALLERİNE KOŞUYOR
Hüseyin Ergün, 4 yıl önce okumak için Mersin'e gitti. Trafik kazası geçirdi. Sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ancak o hayata küsmedi. 24 yaşındaki genç, yurt dışından getirdiği özel protezle 1.5 yıl önce spora yöneldi. Katıldığı parantezim şampiyonalarında 2 kez birincilik elde etti. Hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu söyleyen Ergün, "Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Adım Hüseyin, ben de Usain Bolt gibi olmak istiyorum" dedi.