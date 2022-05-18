Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı! 11 kente sarı kodlu alarm...Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporunu paylaştı

Sıcak havalar yerini yağışklara bırakıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların da kuzeybatı kesimlerde yağışla 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen yağışın başlayacağı saati duyurdu. İşte 18 Mayıs çarşamba hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.