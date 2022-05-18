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    • Yaşam
    • 18.05.2022 08:52
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    • 18.05.2022 09:11
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    Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı! 11 kente sarı kodlu alarm...Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporunu paylaştı

    Son dakika hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul'un batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öte yandan Meteoroloji, beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte son dakika hava durumu raporu.

    11 kente sarı kodlu alarm

    Sıcak havalar yerini yağışklara bırakıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların da kuzeybatı kesimlerde yağışla 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen yağışın başlayacağı saati duyurdu. İşte 18 Mayıs çarşamba hava durumu raporu...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    11 kente sarı kodlu alarm

    Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah Trakya kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 29°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

            İZMİR °C, 30°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

            MANİSA °C, 33°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 28°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 25°C

            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

            HATAY °C, 26°C

            Parçalı bulutlu

            MERSİN °C, 25°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 27°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağış

            ÇANKIRI °C, 28°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 28°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 27°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ

                Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 25°C

                Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 29°C

                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 26°C

                Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ZONGULDAK °C, 25°C

                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



                Meteoroloji, beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 31°C

                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                ORDU °C, 24°C

                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 25°C

                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 21°C

                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 19°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 19°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 24°C

                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 17°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 26°C

                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 26°C

                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 26°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 29°C

                Parçalı ve az bulutlu
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                Haberler Yaşam Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı! 11 kente sarı kodlu alarm...Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporunu paylaştı
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