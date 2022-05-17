Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti! Bursa'daki feci kaza kamerada

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.