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    • Yaşam
    • 18.05.2022 08:58
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    • 18.05.2022 08:59
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    Kahramanmaraş'ta fabrika yangını! Korku dolu anlar

    Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 15 itfaiye aracının yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!

    Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

    Onikişubat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
    Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

    CAN KAYBI YOK
    İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangının bitişik fabrikalara sıçramasının önüne geçildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

    15 itfaiye aracının yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

    Fabrikanın depo kısmında tonlarca pamuk balyası yanarak zarar gördü.

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