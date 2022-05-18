Antalya Alanya'da hisseli 27.502 metrekare tarla icradan satılık!

T.C. Alanya İcra Dairesi tarafından Antalya Alanya'da bulunan 27 bin 502 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 561 bin 676 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 08.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar



TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapu kaydı:Antalya İli, Alanya İlçesi, Akdam Mah, Mezarlık Mevkii, 139 ada 17 parselde kayıtlı 27.502,09 m² alanlı, Tarla vasıflı taşınmazın 279/2732 hissesi satılacaktır. BULUNDUĞU YER:Adresi:Antalya ili, Alanya ilçesi, Akdam Mahallesi, Mezarlık Mevki Taşınmaz, Akdam Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup, yakın çevresinde benzer özellikli tarım amaçlı kullanılan araziler ve müstakil evler mevcuttur. Bölge düşük ve orta gelir gruplarının ikamet ettiği bir bölgedir. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Taşınmaz konum olarak Mülga Avsallar Beldesi (Mahallesine) merkezine 3,5km, Antalya-Mersin (D-400) Karayoluna 3,8km, sahile 3,9km, Alanya şehir merkezine 25 km mesafede bulunmaktadır. GAYRİMENKULÜN ÇAP, İSKAN, RUHSAT, ONAYLI PROJE VB. BİLGİLERİ:Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan kadastro parselidir. HALİHAZIRDURUMU:Parsel; Alanya ilçesi, Akdam mahallesi yerleşim alanında, meskun mahal içerisindedir. Taşınmaza ulaşım komşu taşınmazlar arasından gelen kısmen kadastro yolu üzerinden sağlanmaktadır ( bazı taşınmazlar tescil harici olduğu görülmüştür). Taşınmazın bulunduğu bölge tarımsal fonksiyonu ile kullanılan taşınmazlar yer almakta olup taşınmazın batı yönünden doğu yönüne doğru eğimli iken genel olarak terasları yapılmış ve düzenlenmiş taşınmaz olduğu, içerisinde 1 adet zemin üzeri tek katlı, sıvalı boyalı, PVC imalatlara sahip, düz çatılı, zemin kısmı depo ve garaj şeklinde imal edilmiş üst kısmı mesken olarak kullanılan takribi 120 m² taban alanlı betonarme yapı yer almaktadır. Yine taşınmaz içerisinde (taşınmazın doğu kısmında) tescil harici alana taşkın 2 adet plastik sera ve 1 adet cam sera yer almaktadır. Taşınmazın bir kısmında tünelde patlıcan yetiştiriciliği yapıldığı, muhtelif yaşlarda narenciye, zeytin, dut, ayva, erik, yeni dünya gibi meyve ağaçları yer aldığı görülmüştür. Taşınmaz gürültü ve hava kirliliğinden uzak, kısmen deniz manzaralı konumlu bir taşınmazdır.

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