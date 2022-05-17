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    • Yaşam
    • 17.05.2022 08:55
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    • 17.05.2022 09:23
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    Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika geldi: Sıcak havalara mola! Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir şekilde azalması bekleniyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

    Serin ve yağışlı havalar yolda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 30°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 25°C

        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 27°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C

        Az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 24°C

        Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 30°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 32°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 25°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        MERSİN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 24°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 25°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 24°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 21°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 21°C

            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 23°C

            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 22°C

            Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 26°C

            Parçalı bulutlu

            ORDU °C, 20°C

            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C

            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 18°C

            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Iğdır, Muş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

            ERZURUM °C, 16°C

            Parçalı ve yer yer bulutlu

            KARS °C, 14°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            MALATYA °C, 23°C

            Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

            VAN °C, 16°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 27°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 26°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 26°C

            Parçalı ve yeryer çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu
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            Haberler Yaşam Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
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