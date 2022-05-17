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    • Yaşam
    • 17.05.2022 09:09
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    • 17.05.2022 09:47
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    İstanbul Kadıköy'de değnekçiye suçüstü! Sivil polisler enseledi...

    İstanbul Kadıköy’de değnekçilik yapan bir şahıs polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Kadıköy'de ekipler müşteri gibi davranarak, değnekçinin gösterdiği yere araçlarını park etti. Araçtan inen sivil trafik ekipleri, V.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

    Değnekçiye suçüstü!

    Kadıköy'de değnekçilik yapan V.K. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube'de görevli sivil trafik ekipleri, değnekçilik yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

    Ekipler Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaparken bir kişinin kendilerine otopark için yer göstermeye çalıştığını gördü.

    Ekipler müşteri gibi davranarak, değnekçinin gösterdiği yere araçlarını park etti. Araçtan inen sivil trafik ekipleri, V.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Kadıköy'de değnekçiye suçüstü! Sivil polisler enseledi...
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