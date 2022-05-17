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Denizli Pamukkale'de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kara yolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Demirel, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpma nedeniyle bisiklet parçalara ayrılıp, asfalta dağılırken, kaçan otomobilin sürücüsü de aranıyor. Kaza anı da bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
17.05.2022 08:44 - Son Güncelleme: 17.05.2022 08:44
Denizli Pamukkale’de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı.

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Denizli Pamukkale’de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti

Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Pamukkale’de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti

Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli Pamukkale’de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Demirel'in kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

Denizli Pamukkale’de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti

Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor.

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