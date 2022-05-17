Denizli Pamukkale'de 16 yaşındaki bisikletli çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kara yolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Demirel, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpma nedeniyle bisiklet parçalara ayrılıp, asfalta dağılırken, kaçan otomobilin sürücüsü de aranıyor. Kaza anı da bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
17.05.2022 08:44 - Son Güncelleme: 17.05.2022 08:44
Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor.